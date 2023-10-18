فاعليات تدريبات شعبة الفنون التشكيلية بمركز شباب الساحل بطور سيناء

تواصل شعبة الفنون التشكيلية ضمن الشعب التخصصية ، التابعة لإدارة تنميه النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريباتها الدوريه .

و تهدف هذه التدريبات إلى تنمية الجانب الفنى والابداع لدى الطلائع، وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية،وإكساب الطلائع حرفة ومهنة تساعدهم للنزول إلى السوق وترويج منتجاتهم .

فاعليات تدريبات شعبه الفنون التشكيليه بمركز شباب الساحل بطور سيناء

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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