الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فاعليات تدريبات شعبة الفنون التشكيلية بمركز شباب الساحل بطور سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل شعبة الفنون التشكيلية ضمن الشعب التخصصية ، التابعة لإدارة تنميه النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريباتها الدوريه .

و تهدف هذه التدريبات إلى تنمية الجانب الفنى والابداع لدى  الطلائع، وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية،وإكساب الطلائع حرفة ومهنة تساعدهم للنزول إلى السوق وترويج منتجاتهم .

فاعليات تدريبات شعبه الفنون التشكيليه بمركز شباب الساحل بطور سيناء

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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الجريدة الورقية