محافظ الأقصر يترأس اجتماعًا لمناقشة مسار شبكة القطار الكهربائي “أكتوبر_ أبو سمبل”

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعا لمناقشة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الأزرق "اكتوبر - ابو سمبل" - بحضور هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء مهندس أشرف عبد العزيز، مدير عام المرافق، والمهندس أسامة زكي، ممثلا عن الهيئة القومية للأنفاق، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والتنفيذين المعنيين.



بدأ الاجتماع بوصف شامل لمسار المشروع واهدافة واستعراض المحطات الرئيسية والاقليميـة السريعة، كما تمت مناقشة تحويلات المرافق المتعارضة " مياه وكهرباء وغاز واتصالات" مع احداثيات الموقع العام للمشروع، وكذا نظرة عامة على الخطوط الثلاثة الخط الأخضر والأحمر والأزرق، وتصميم محطة الأقصر الرئيسية والذى استوحى تصميمة من معبد حتشبسوت وبه مركز تجارى للتسوق والترفية وحرم المحطة شرقا وغربا.



وقال محافظ الأقصر إن هذا المشروع الفائق السرعة يمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح؛ لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات، ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها لمركز إقليمي.



كما تقرر عقد اجتماع آخر يوم الإثنين ٢ نوفمبر القادم لمناقشة ما تم استعراضه بجلسة اليوم وصولا لجميع الحلول المتعلقة بكل الجهات المعنية.