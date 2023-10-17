إبراهيم المصري: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة مكتملة الأركان.. واجتماع فوري لمجلس الأمن ضرورة

هاجم اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المجزرة الإنسانية التي نفذتها، قوات الاحتلال الاسرائيلي بضرب مستشفي المعمداني في غزة ، مؤكداً بأنها جريمة مكتملة الأركان، تأتي استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الصمت الدولي والغربي المتخاذل عن نصرة الحق، واعطاء اسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات علي شعب فلسطين والمدنيين العزل مخزي، والعالم كله يتحمل مسؤولية الأبرياء ، موضحاً بان التاريخ سيلعن زعماء إسرائيل قاتلي الاطفال الذين يتغنوا بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، وهم مجرمي حرب.

وطالب المصري باجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدوليه ، لوضع حد للممارسات العنصرية والاجراميه التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين ، موضحاً بان جريمه مستشفى المعمداني في غزة نقطه سوداء تضاف الي تاريخ إسرائيل الإجرامي .

وأشاد ابراهيم المصري بكل الجهود المصريه والاتصالات والمواقف المشرفه التي تقوم بها القيادة السياسية لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل ، مؤكداً بأن شهامه الرئيس السيسي لن ينساها الفلسطينين والعرب ، الذي يواجه طوفان من الضغوط صامداً ، مدافعاً عن الحق والعدل .