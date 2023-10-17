السفير حسام زكي: آلة الحرب الإسرائيلية لا تصغي لأحد ولديها نزعة انتقامية ضد أهالي غزة

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الدول العربية كافة تسعى لحل الأزمة الحالية في غزة، غير أن آلة الحرب الإسرائيلية لا تريد أن تصغي لأحد ولديها نزعة انتقامية هائلة ضد الأهل في غزة وتريد أن تفرغ شحنة غضبها وإحباطها فضلا عن الفضيحة التي تعرضت لها أجهزتها الأمنية في 7 أكتوبر.



وقال زكي في لقاء على قناة فرانس 24، إن جامعة الدول العربية أصدرت موقفا سياسيا مهما عقب الأزمة، ورسالتها أخذت على محمل الجد والاهتمام من جانب كافة الأطراف العالمية عدا الجانب الإسرائيلي.



أضاف أن الدول العربية ليست كلها مؤيدة لحماس وما قامت به، وفي المقابل تقف كافة الدول العربية وبدون أي تحفظ ضد ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد - خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن ما تقوم به إسرائيل تجاوز بمراحل مسألة الدفاع عن النفس ودخل في مرحلة العقاب الجماعي.

وأوضح أن القمة المقبلة التي تستضيفها مصر السبت المقبل تهدف بحسب وجهة نظره إلى الحديث حول مستقبل القضية الفلسطينية وإيجاد حل لها، مشيرا إلى أن العالم والمنطقة والشعب الفلسطيني محكوم عليه بهذه الدائرة المفرغة من العنف الإسرائيلي والعنف المضاد وآلة القتل والدمار الذي نشهده كل فترة وهو ما لا يحقق الاستقرار.



وحول ما إذا كانت مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية، للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين في قمة بيروت قائمة عربيا اليوم، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنها ما زالت قائمة بشكل واضح، قائلا: "وأؤمن بهذه المبادرة وهي الحل الوحيد للقضية الفلسطينية في انسحاب إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية وتكون هناك علاقات طبيعية للدول العربية والإسلامية، مضيفا إن الحكم في إسرائيل واتجاهاته لا يريدون ذلك لأنهم غير مقتنعين بوجود شعب فلسطيني أو دولة فلسطينية أو حقوق للفلسطينيين، متسائلا كيف لهؤلاء الوصول معهم إلى سلام؟!.