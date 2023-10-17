طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة عمرو السولية

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب المارد الأحمر أجرى أشعة جديدة أمس الاثني، وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية للجهاز الفني.

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة السولية

كان عمرو السولية قد دخل المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية مؤخرًا خلال ليتأكد اقتراب جاهزية للمرحلة المقبلة.

الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الأشعة الأخيرة التي خضع لها السولية أكدت تحسن حالته بشكل كبير، واقتراب مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويخضع السولية لفحوصات طبية، تحت إشراف الجهاز الطبي، وقياسات من وقت لأخر خلال برنامجه التأهيلي للاطمئنان على حالته الصحية وتطورات الإصابة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تنزانيا، في ضربة البداية للفريق ببطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويسبق خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري البعثة للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعاب إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني على تحقيق أهدافه.