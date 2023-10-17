الحبس 3 سنوات للمتهم بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات فوه كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لإتهامه بالتعدى على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، والزمته مصاريفها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية أحمد جبر.

وحملت القضية رقم 12963 لسنة 2023 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2338 كلي كفر الشيخ.

وفى سياق اخر قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة طيار مدني بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًّا، لاتهامه بهتك عرض طالبة بعد تمكنه من إغوائها الهدايا واستدراجها إلى شقة بكموند بنطاق مركز كرداسة في محافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، والمستشارين عنتر عبدالوهاب دولائي، وصلاح الدين دياب عبدالجواد، وأمانة سر عبدالعزيز مناع، ورأفت عبدالتواب.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 3934 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، والتي أسندت للمتهم "خ"، 58 سنة، طيار مدني بإحدى الشركات، أنه هتك عرض الطالبة "ج" 16 سنة بغير قوة أو تهديد مستغلًّا حداثة عهدها وصغر سنها، وعدم رجاحة عقلها بأن أغواها ببعض الهدايا الثمينة وأوقعها في علاقة عاطفية معه على إثرها عاشرها معاشرة الأزواج وأفقدها عذريتها.

شهدت الطالبة في التحقيقات أنها تعرفت على المتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن هنا بدأت بينهما علاقة صداقة بالرغم من فارق السن الذي يتجاوز الـ30 عامًا، وبدأ يتبادلا الحديث حول حياتهم الشخصية، حتى علمت بوظيفته، وعرض عليها شراء بعض الهدايا لها من ملابس وإكسسوارات.

تابعت الطالبة أنه عقب عودة المتهم من رحلة لإحدى الدول طلب منها المقابلة بحجة إعطائها بعض الهدايا الثمينة التي قام بشرائها من الخارج، وتقابلا داخل سيارته بإحدى الطرق، وهنا حاول المتهم لمس جسدها وأماكن عفتها، وعقب رفضها ذلك تراجع عن فعله مرددا "أنا في سن باباكي" وتركها بإحدى الطرق وعادت إلى منزلها.

أضافت المجني عليها أنه عقب عودتها تواصل معها هاتفيًّا بحجة الاطمئنان عليها وبدأت العلاقة بينهما تعود كبدايتها، وأصر المتهم على مقابلتها للمرة الثانية بعد محاولات منه بإقناعها حتى تقابلا داخل فيلا بكموند بنطاق كرداسة، ودخلا معًا غرفة النوم بحجة رؤية الهدايا التي لم ترها في المرة الأولى، وهنا بدا يلامس جسدها وعقب رفضها، سلك المتهم طريقة أقنعها بأنه يريد أن يتزوجها، "تعدي عليا دون أن يفقدني عذريتي هذه المرة ثم أعطاني 500 جنيه وقال لي لما تطلعي بطاقة هتجوزك"، بحسب رواية المجني عليها.

استكملت الطالبة أنه منذ هذه المقابلة وبدأت تتجاوب معه في حديث الغرام الذي يتم بينهما هاتفيًّا، بالإضافة إلى الذهاب له والتقابل داخل الفيلا لممارسة ذات العلاقة 5 مرات، مشيرًا إلى أن المرة الأخيرة هتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج.

تابعت المجني عليها أنها شعرت بخطأ هذا الفعل، وقصت ما حدث معها لشقيقة والدتها خوفًا من رد فعل أسرتها، وأبلغت خالتها والدتها التي تواصلت مع المتهم لكنه أنكر هذا الفعل "إثبتي إني أنا اللي عملت كدا"، وقتها توجهت هى ووالديها وعرضت على طبيبة التي أثبتت فقد عذريتها، وحررا محضر بالواقعة داخل مركز شرطة كرداسة.

في المقابل، اعتراف المتهم في التحقيقات بوجود علاقة صداقة بينه والطالبة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطورت العلاقة بينهما إلى مكالمات جنسية، فيما أنكر استدراجها وهتك عرضها، مشيرًا إلى أنها هى من طلبت منه شراء بعض الهدايا والمقابلة، ولرفضه ذلك طلبت منه بعض الأموال لمساعدتها ماديًّا.