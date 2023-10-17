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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً.. استكمال مُحاكمة 5 مُتهمين في جماعة حازمون

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة في مجمع محاكم بدر، غداً الأربعاء، جلسات مُحاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون، وستُخصص الجلسة لسماع شهود الإثبات وفض الأحراز.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي محمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما شملت الاتهامات تُهمة تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

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