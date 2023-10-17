الجارحي: يوسف شاهين تنبأ باكتساحي عالم الفن العام القادم

"سيد الجارحي" نجم جديد بدرجة محترف فقد أطل علينا عبر شاشات السينما المصرية وعبر المسرحيات، وخطف القلوب وأدخل البهجة فى النفوس بأدائه التمثيلى التلقائى اللافت للأنظار.

الفنان سيد الجارحي

الجارحي شاب ولكن بقدرات تمثيلية تفوق على الكبار، فقد أجري حوارا مع "بوابة الوفد"، وتحدث عن أسرار وكواليس وبدايه دخولة إلى الفن وكيف تخطي الصعوبات وما علاقته بيوسف شاهين؟

طرحنا سؤال عن بداية دخولة عالم الفن



قال الجرحي: كانت علاقتي بالمخرجين طيبة وقررت الإتجاه إلى طريق الفن وكان منها مسلسل ناس حلوة، وفيلم مذكرات امنيه ، ومسرحية ترند، وأحب التمثيل الكوميدي، ومثلي الاعلي هو يونس شلبي.



من هو نجمك المفضل؟



النجم المفضل هو الراحل "احمد ذكي" نظراً لجذبيته وإقناع المشاهد بادور التمثيلي مردد "معتقدش"أحمد ذكي" هيتعوض تاني" فنان مصر الاول حيث جعل لعالم السينما المصرية طريقة خاصة و كاريزما ستحيا تلك السينما معي.

ما رأيك فى عالم التمثيل؟

الممثلين الحالين لا يوجد فيهم تغير فقد أصبح الدخول إلى عالم الفن بالواسطة نريد وجوه جديده لدخول سوق التمثيل للأسف الفن فى مصر كالمعتاد "دراما اكشن كوميديا" كما هيا منذ سنوات لا تتغير اعتقد الإهتمام بالشباب الموهبه سيجعلنا نري فن جديدة ف الفترة المقبلة.

الجارحي



ما علاقتك يوسف شاهين؟

ذهبت مع صديقي خالد منير فنان تشكيلي من أجل إهداء لوحة فنية فنظر إلي وتنبا لي بأن ادخل عالم الفن، كان جسدي يرتجف من هول الموقف يوسف شاهين المخرج العظيم يتحدث معي عن موهبتي كما قال لي بالنص "يا جارحي أنت هتبقا نجم مصر 2024، وبعدها بأيام شاركت فى فيلم ومسلسل ومسرحية، ونالت الكثير من إعجاب المشاهدين.

هل توافق بالبطولة مع محمد رمضان؟



قال الفنان ، إن واقعة طرد الفنان علي الحجار للفنان محمد رمضان، من مسرحية "يمامة بيضا" ، مؤكدًا أن رمضان الآن أصبح نمبر وان كما يشرفني أن أعمل معه واكتساب خبرات تمثيليه عظيمه.



وأنها الجارحي حديثة، قائلاً سأكون بين كبار الممثلين قريباً بإذن الله كما أن مصر بالنسبة لي أمي أحبها من كل روح ودمي، تحيا مصر بجيشها وشعبها.

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