ثقافة المنيا: إقبال كبير على فعاليات برنامج تعزيز قيم المواطنة

شهدت قرية صفط اللبن بمحافظة المنيا، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة ، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بقرى المحافظة ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات التي أقيمت بمدرسة الشهيد كريم عامر زيدان الإعدادية المشتركة بالقرية، ندوة بعنوان "دور العبادة وتأثيرها في ترسيخ المواطنة" للشيخ جمال عبد الحميد من الأزهر الشريف، والقس بولس نصيف من لجنة صانعي السلام ، وأكدا بها على أهمية دور العبادة سواء كان مسجدا أو كنيسة ، في إمداد المتلقين بالمعلومة الصحيحة ، والبعد عن ما يؤجج الفتن ، وأشارا لدورها في تعزيز قيم المواطنة.

وأوضحت دكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا ، أن لدور العبادة أثر كبير في بناء الشخصية ، فهي تدريب عملي على الإخلاص والإتقان والإجادة والتميز، وتساهم بإنقاذها من مختلف الأمراض النفسية والأخلاقية ، كما تحدث عاطف أحمد مدير المدرسة عن أهمية التردد على دور العبادات ، وتأثير ذلك فى بناء شخصية الأفراد ، وتطرق محمد أحمد من وزارة الأوقاف ، لأهمية دور العبادة في التأكيد على سلامة المفاهيم التي تضمن سلام المجتمع وأمنه.

واستمرارا للبرنامج المقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل ، قدمت ورشة فنية رسم وتلوين عن المواطنة ورسم حر، حيث قامت فنانات قصر ثقافة المنيا شيماء علي ، إيمان أبو ستيت ، بتقديم شرح عن طريقة الرسم ، وتنسيق العمل الفني في الورقة ، وكيفية تنسيق الألوان ، بجانب فقرة لاكتشاف المواهب.

ووسط تفاعل كبير من جمهور القرية ، تم تقديم ورشة حكي بالعرائس ، بعنوان "الأمانة" بهدف تعريف معنى الأمانة وأهميتها في حياتنا ، وأهمية أن يتحلى بها الإنسان ، الورشة تمثيل ياسر فؤاد، ليلي قطب ، محمد حسن.