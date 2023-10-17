مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني

أدانت مصر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت أن القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

ودعت مصر دول العالم بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، منوهة إلى أن جميع دول العالم بالتدخل لمطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.