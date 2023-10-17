القدس والضفة تشتعلان.. فلسطين على صفيح ساخن بعد مجزرة مستشفى المعمداني (فيديو)

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد حية لمسيرات في عدد كبير من مناطق الضفة والقدس تنديدًا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة.

وقال الإعلامي تامر حنفي، إن هذه الصور يبدو أنها من ميدان المنارة وسط مدينة رام الله حيث يعبر المحتشدون عن الغضب التي طالت المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية بأثرها جراء هذه العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأضاف، أن كل أماكن العالم بها مشاهد تعبر عن التنديد والغضب وبها تفسيرات تؤدي إلى ما يطلق عليه حالة انفجار متوقعة ويسعى الجميع إلى أن يلجم هذه الحالة من الانفلات القادمة إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه.

500 شهيد

واستشهد وأصيب 500 شخص على الأقل في ضربة جوية إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أفادت الوزارة، في بيان، بـ«200 إلى 300 شهيد من النازحين، الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى، في وسط قطاع غزة، مشيرة أن إلى هناك مئات... تحت الأنقاض.

من جانبه، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان ب«جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة» مشيرًا أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريًا بسبب الغارات».

واستشهد 198 فلسطينيًا، وأصيب 575 آخرون، منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي ودمار في الممتلكات والبنية التحتية، وفق مصادر في مُستشفيات القطاع المنكوب.

وارتكب الاحتلال 394 مجزرة بحق العائلات منذ بدء عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، راح ضحيتها 2136 شهيدًا، أكثر من 65% منهم من النساء والأطفال.

وبلغ عدد الشهداء من الطواقم الصحية منذ بدء العدوان 37 شهيدًا، ما بين أطباء وممرضين ومسعفين، فيما ارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلًا والإناث إلى 1032 شهيدة.

وتوقف 33 مركزًا للرعاية الصحية عن العمل، فيما أخرج الاحتلال 23 سيارة إسعاف عن الخدمة بالقصف المباشر.

ويتواصل استهداف الاحتلال للمؤسسات التعليمية، حيث وثقت وزارة التربية والتعليم تعرّض 153 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 18 مدرسة خرجت عن الخدمة.

ودمر الاحتلال في عدوانه على غزة 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وتعد الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير آلاف الجرحى والمرضى بمستشفيات قطاع غزة، وإن تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها المنظومة الصحية يعني الحكم بإعدام هؤلاء الجرحى والمرضى.

وفي ضوء توقف محطات التحلية وصعوبة ضخ المياه من قبل البلديات ومحدودية المصادر المتوفرة، يواجه قطاع غزة تهديدًا صحيًا وبيئيًا يزداد مع عدم القدرة على معالجة المياه.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي، مُستهدفًا البيوت والبنايات السكنية على رؤوس ساكنيها وتدمير مهول في الممتلكات والبنية التحتية في القطاع.