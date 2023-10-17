اسمع أغاني فيلم الخميس اللي جاي قبل طرحه في السينمات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الخميس اللي جاي، الأغاني الدعائية للعمل المقرر انطلاق عرضه غدًا الأربعاء بجميع دور العرض السينمائي .



وتحمل الأغنية الأولى اسم "فركش" من غناء مي كساب، تأليف مؤمن راجح وتوزيع أمير سليمان وألحان محمد راجح .

أما ثاني أغنية بعنوان “ولاد الخميس” وتغنيها مي كساب بمصاحبة أبطال الفيلم، تأليف محمد خضراوي، ألحان محمد راجح وتوزيع أمير سليمان.



ثالث الاغاني بعنوان “الساحر” ويغنيها مطرب الراب رامز افاتار الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها أيضا رامز افاتار ووزعها محمد بدر.

من المقرر طرح فيلم الخميس اللي جاي، غدًا الأربعاء في مصر والدول العربية، ويشارك في بطولته النجوم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب و اسلام ابراهيم وحسام داغر و محمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد ومن اخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي و محمد علي.