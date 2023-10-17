عاجل
مئات الجثث.. مشاهد مروعة من قصف مستشفى المعمداني بغزة (فيديو)
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

اسمع أغاني فيلم الخميس اللي جاي قبل طرحه في السينمات

فيلم الخميس اللي
فيلم الخميس اللي جاي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الخميس اللي جاي، الأغاني الدعائية للعمل المقرر انطلاق عرضه غدًا الأربعاء بجميع دور العرض السينمائي .


وتحمل الأغنية الأولى اسم "فركش" من غناء مي كساب، تأليف مؤمن راجح وتوزيع أمير سليمان وألحان محمد راجح .

 

أما ثاني أغنية بعنوان “ولاد الخميس” وتغنيها مي كساب بمصاحبة أبطال الفيلم،  تأليف محمد خضراوي، ألحان محمد راجح وتوزيع أمير سليمان. 
 

ثالث الاغاني بعنوان “الساحر” ويغنيها مطرب الراب رامز افاتار الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها أيضا رامز افاتار ووزعها محمد بدر.

من المقرر طرح فيلم الخميس اللي جاي، غدًا الأربعاء في مصر والدول العربية، ويشارك في بطولته النجوم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب و اسلام ابراهيم وحسام داغر و محمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد ومن اخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي و محمد علي.

مواد متعلقة

إيرادات فيلم وش في وش آخر ليلة عرض

تكريم سهير المرشدي وحنان مطاوع في القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ريهام الشنواني لـ "الوفد": فيلم «سُكر» تجربة مُمتعة والفُصحى ليست سهلة

فيلم العميل صفر يتخطى 100 ألف أمس

محمد ثروت لـ "الوفد": فيلم «سُكر» وجبة فنية دسمة للأطفال

خالد الكمار لـ "الوفد": حققت حلمي بـ «سكر» وموسيقى الفيلم كانت مكعبات «بازل»

إجمالي إيرادات فيلم سكر بدور العرض

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي يتخطى الـ200 ألف أمس

الجريدة الورقية