ملك الأردن يؤكد رفض بلاده بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكد الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفض الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية.

وشدد خلال ترؤسه اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن ملف التهجير خط أحمر، منوها إلى حديثه الواضح بهذا الصدد خلال زيارته إلى برلين صباح اليوم.

ونبّه في الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرا المخابرات العامة والأمن العام، إلى أن الأردن سيحمي حدوده وسيدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياته قائلا «لن نسمح بموجات لجوء جديدة».

وأشاد الملك بموقف الأهل في غزة وتمسكهم بأرضهم، مبينا أهمية إيصال المساعدات إلى القطاع من دون قيد أو شرط لضمان استمرارها، مبديا استعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات من أجل ذلك.

ولفت إلى أن جولته الأوروبية هدفت إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات، والتأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية.

وجدد جلالة الملك التأكيد أنه لا بديل عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، ويجب أن يدرك العالم والقوى الدولية جذور هذا الصراع وخطورة ما يجري في القطاع، مشددا على أن الخروج من دوامة العنف يكمن بالتهدئة الشاملة والعودة إلى العملية السياسية.

ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان بجريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة مشيرا أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

واستشهد 198 فلسطينيًا، وأصيب 575 آخرون، منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي ودمار في الممتلكات والبنية التحتية، وفق مصادر في مُستشفيات القطاع المنكوب.

وارتكب الاحتلال 394 مجزرة بحق العائلات منذ بدء عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، راح ضحيتها 2136 شهيدا، أكثر من 65% منهم من النساء والأطفال.

وبلغ عدد الشهداء من الطواقم الصحية منذ بدء العدوان 37 شهيدا، ما بين أطباء وممرضين ومسعفين، فيما ارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلا والإناث إلى 1032 شهيدة.

ودمر الاحتلال في عدوانه على غزة 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وتعد الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير آلاف الجرحى والمرضى بمستشفيات قطاع غزة، وإن تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها المنظومة الصحية يعني الحكم بإعدام هؤلاء الجرحى والمرضى.

وفي ضوء توقف محطات التحلية وصعوبة ضخ المياه من قبل البلديات ومحدودية المصادر المتوفرة، يواجه قطاع غزة تهديدا صحيا وبيئيا يزداد مع عدم القدرة على معالجة المياه.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي، مُستهدفًا البيوت والبنايات السكنية على رؤوس ساكنيها وتدمير مهول في الممتلكات والبنية التحتية في القطاع.