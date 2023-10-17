أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية عن زيارة أشرف الديب - القنصل العام لجمهورية مصر العربية بدبي والوزير المفوض أشرف حمدي رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري –دبي للجناح المصرى للغرفة بالمعرض والتعرف على الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات 19 المشاركين بالجناح حيث تقدم الشركات العديد من الحلول في مجالات

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CIT تتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية

أشارت الغرفة إلى الاجتماع الذي تم بين وفد الغرفة برئاسة المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وبحضور أحمد السبكي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الاعمال دوليا والمهندس سيف بدوي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مبادرة Manutech، ورئيس وفد هيئة تنمية الصادرات السعودية بغرض تحقيق التعاون والتكامل وتكوين التحالفات ما بين الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظيراتها السعودية في الأسواق الأفريقية ومشاركتهم في مؤتمر وطن رقمي القادم في يونيو ٢٠٢٤.

تشارك الغرفة بالفعاليات المختلفة خلال فترة معرض جيتكس جلوبال في الفترة من 16 الى 20 أكتوبر 2023، حيث تم تنسيق عدد من الاجتماعات الرسمية مع الوفود المشاركة واللقاءات الثنائية.