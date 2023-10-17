"صور من أكتوبر".. ورشة حكي بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك نظمت مكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم احتفالية ثقافية تضمنت ورشة حكى حول مرور خمسون عاما علي نصر أكتوبر، ناقشت خلالها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، إنتهاء أسطورة وخرافة خط بارليف الذى لا يقهر، على يد الجنود المصريين، الذين قاتلوا بضراوة، وصمدوا ودافعوا عن وطنهم، بمنتهى البسالة، والصمود، مع الإستدلال ببعض القصص عن أبطال وشهداء حرب أكتوبر.

ونفذت رضا محمد أمينة مكتبة الطفل، ورشة حكى لقصة ''صور من أكتوبر'' تأليف أمير سعيد النجار، تدور القصة حول بطل من أبطال أكتوبر الذى استشهد في الحرب، ونفذت فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة بالمكتبة، ورشة فنية من الفوم الملون، نفذت خلالها شكل علم مصر بألوانه المعروفة، واختتمت الاحتفالية بمسابقات ترفيهية متنوعة خاصة برياض الأطفال، نفذتها عبير ناجى.

“حرب أكتوبر مكاسب وإنجازات” محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم، عقدت مكتبة النزلة الفرعية محاضرة بعنوان ''حرب أكتوبر مكاسب وإنجازات'' بمدرسة النزلة الاعدادية، أشار خلالها ربيع محمد محمد أستاذ اللغة العربية، إلي أهم مكاسب وإنجازات أكتوبر، منها رد الاعتبار للجيش المصري في أرض المعركة، أمام كل العالم من الناحية العسكرية، وإرضاء الشعب المصري بعد حزنه الشديد جراء نكسة يونيو، علاوة علي التحرك نحو إقامة دولة جديدة، شهدت العديد من المشاريع التنموية، وأكد أيضا على تكاتف الشعب المصري مع جيشه العظيم، حتي تخطت مصر هذه الفترة إلي نصر كبير.

بينما شهدت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان '' أكتوبر رد الكرامة''، بمدرسة السلام الاعدادية، تحدث فيها طارق مصطفى مدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، أن حرب اكتوبر كانت حرب رد الكرامة، بإسترداد الأرض المحتلة أرض سيناء الغالية، التى استردتها قواتنا المسلحة بعد حرب طاحنة بين قواتنا وقوات العدو، وأشار إلي حرب الاستنزاف، التى أرهقت العدو حتى أتت ساعة الصفر، وعبور قواتنا المسلحة تحت غطاء جوى لقواتنا الجوية، التى دمرت دفاعات العدو ونقاط تمركزهم، وتم العبور واسترداد الأرض والكرامة، وكان النصر حليفنا.