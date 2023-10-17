اقرأ غدًا بالوفد.. حملة عبدالسند يمامة جاهزة للانطلاق

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حملة عبدالسند يمامة جاهزة للانطلاق".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

إصلاح التعليم المفتاح السحر لحل مشاكل مصر

د. وجدي زين الدين يكتب: الواجب الوطني في السباق الرئاسي

الوفديون يواصلوت التأييد والدعم لرئيس الحزب في الانتخابات

"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي اعتراضات المرشحين

الفصل في الاعتراضات وإعلان اسم المرشح المستبعد خلال الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر

إسرائيل تواصل المجازر وتشن حرب العطش على الشعب الفلسطيني

اليوم قمة رباعية بين "السيسي" و"عبدالله" و"أبومازن" و"بايدن" في عمان السبت.. القاهرة تستضيف القمة الدولية لوقف العداون على غزة