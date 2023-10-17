طريقة أكل البطاطس دون التعرض لخطر زيادة الوزن

قالت أخصائية التغذية تاتيانا ميشرياكوفا إن الأشخاص المصابون بداء السكري يمكن أن يمنعوا أكل البطاطس تمامًا.

أشارت خبيرة التغذية ميشرياكوفا إلى أن البطاطس غالبًا ما يتم تصويرها على أنها منتج يعزز زيادة الوزن ومع ذلك، باعتباره منتجًا كربوهيدراتيًا، فقد لا يُوصف للاستهلاك فقط في حالة مرض السكري؛ وفي حالات أخرى، يمكن أن تكون البطاطس إضافة ممتازة للنظام الغذائي.

وقالت تاتيانا ميشرياكوفا في مقابلة مع مجلة "لايف": "على عكس الصور النمطية، فإن البطاطس مفيدة أكثر من كونها ضارة".

أخبر أحد خبراء التغذية كيفية تناول البطاطس دون التعرض لخطر زيادة الوزن ونبهت إلى عدم تناول المنتج بكميات تزيد عن 200 جرام (يوميا).

ويجب ألا تتناول طبقًا جانبيًا من البطاطس أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وللحد من خطر زيادة الوزن، ينصح اختصاصي التغذية بتناول البطاطس المسلوقة أو المشوية. لا حاجة لاستخدام الملح.

ويتم دمج البطاطس مع الخضار غير النشوية والأعشاب واللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك ومن الأفضل عدم تناول أشكاله "الدهنية" - البطاطس المقلية، ورقائق البطاطس.

لفتت الطبية الانتباه إلى حقيقة أنه أثناء المعالجة الحرارية العالية جدًا (كما هو الحال أثناء القلي)، فإن البطاطس، مثل أي منتج يحتوي على النشا، تطلق مادة الأكريلاميد، والتي قد تكون سامة ومسرطنة للجسم. وهذا سبب آخر لتناوله مسلوقًا.

كما حثت خبيرة التغذية الناس على عدم الخوف من نشا البطاطس واستخدامه له تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية ويحفز نمو البكتيريا المفيدة فيها.