طب الأقصر تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حفل استقبال الطلاب والطالبات الجدد والقدامي، للعام الجامعي الجديد، بكلية الطب، بمدينة طيبة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد الله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب، والنائب محمد عطاالله، عضو مجلس الشيوخ، والسيد صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والسادة عمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

ورحب الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بالطلبة والطالبات الجدد، وهنىء الطلاب بالعام الجديد، مشيرًا إلى أن إدارة كلية الطب، لا تدخر جهدًا في تقديم يد العون لكافة أبنائنا، موجهًا الطلبة والطالبات بالتوجه لإدارة الكلية في كافة الاستفسارات، وكذلك تقديم المقترحات والأفكار التي قد تساهم في رفعة شأن كلية الطب.

وعلى هامش الاحتفال، تم عقد لقاء تعريفي مع الطلاب، وتحدث كل من: الأستاذ الدكتور محمد عبد الله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب، عن أقسام الكلية، ونظام الدراسة بها، وتم الرد على كافة استفسارات الطلاب.

وأوصى رئيس الجامعة، الطلبة والطالبات الجدد، بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية؛ لدورها المهم في بناء شخصية الطالب وتأهيله للمنافسة والقيادة.