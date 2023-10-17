صرح تعليمي جديد.. افتتاح كلية العلوم بجامعة الأقصر

في احتفالية كبرى

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر اليوم الثلاثاء، كلية العلوم، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية العلوم جامعة الأقصر مع بداية العام الدراسي 2023/2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وعدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في أجواء من البهجة.



ووجه الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المستمر لجامعة الأقصر، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي، مهنئا أهل الأقصر، بافتتاح كلية العلوم وبدء الدراسة بها، لتقليل الاغتراب بين الطلاب أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتحدث الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، عن استكمال خطط الجامعة التطويرية حتى نهاية العام الدراسي الحالي سواء في كلية العلوم أو في كليات الجامعة الأخرى، حيث أسرد موقف البنية التحتية في مباني الجامعة وما هو مخطط عمله خلال هذا العام في مساحة 100 فدان المخصصة للجامعة بمدينة طيبة الجديدة.

وقال الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم: إن الجامعة تضم كلية العلوم بجامعة الأقصر عدة معامل منها :"الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وكافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، بجانب ملعب الكلية.