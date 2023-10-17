حملة تموينية لضبط الأسعار وردع المخالفين فى أبو تشت بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، بقيادة سيد تمساح رئيس مجلس المدينة، وبالتعاون مع قسم المتابعة بالوحدة المحلية للمركز وإدارة التموين بأبوتشت، حملة تموينية ومتابعة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية بالمركز لتاكد من جودة السلعة وصلاحيتها والتزام التجار بالاسعار الجديدة مع الالتزام بالاوزان والتحقق من جودة السلعة وصلاحيتها للأستخدام الأدمى.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٤جوال ارز زنة ٢٥ كيلومنتهى الصلاحية و ١٨٠ كيس ارز الطباخ نقص أوزان ومنتهى الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد تمساح على استمرارية الحملات والمتابعة والضرب بيد من حديد على أيدى الجشعين من التجار المخالفين.