نقيب فلاحين الشرقية: اهتمام الحكومة بمحصول القطن أدى لارتفاع سعره هذا العام

شهد سوق القطن المصري، في أول مزاد علني هذا العام 2023، ارتفاعاً في سعر تداول القطن، حيث بلغ سعر قنطار القطن طويل التيلة سعر 15700 جنيهًا، وبارتفاع وصل لـ 10200 جنيها عن سعر الضمان الذي وضعته الحكومة لتوريد القطن للموسم الجديد وهو 5500 جنيه بنسبة تزيد عن 300%.

وأوضح إبراهيم إسماعيل، نقيب الفلاحين بمحافظة الشرقية، أن سبب ارتفاع سعر قنطار القطن هذا العام؛ يرجع لإهتمام الحكومة بنوعية البذور التي تم توريدها للمزارعين، وأيضا لاهتمام الشركات العالمية الحصول على القطن المصري بعدما أثرت التغيرات المناخية في كثير من الدول المنتجة للقطن على انتاجيتهم بالسلب هذا العام، وذلك لما يتميز به القطن المصري بأربع صفات هم: المتانة، والقوة، والتجانس، والنعومة، عن مثيله من القطن في الدول الأخرى.

وأشار نقيب فلاحين الشرقية، إلى أن التغيرات المناخية التي ضربت دول العالم، كان لها تأثير محدود ولله الحمد على محصول القطن في مصر، وهو ما ظهر في جودة المحصول هذا العام، ورغبة الشركات في الحصول على القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، فضلا عن مهارة الفلاح المصري في طرق زراعته التي ترجع لألف السنين.

وذكر أن ارتفاع سعر بيع القطن هذا العام، يرجع أيضا إلى اهتمام الحكومة بإنتاجية القطن وجودته، لكي تفي بصناعة الغزل والنسيج التي أصبحت في بؤرة أولوياتنا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن القطن من أهم المحاصيل الزراعية لإنتاج الألياف، فضلا عن أنه مصدر للغذاء بسبب بذرته التي يصنع منها زيت الطعام، وهو أفضل أنواع الزيوت في العالم، كما يستخدم القطن في عمليات إنتاجية لصناعة الأعلاف الحيوانية.

ولفت المهندس علي شعبان، مدير منظومة القطن في محافظة الشرقية والذي حضر اول مزاد بمحافظات وجه بحرى بإدارة التعاون الزراعى بمحافظة الدقهلية، إلى أن سعر فتح المزاد كان 5500 جنيه للقنطار وهو سعر الضمان الذي حددته الحكومة هذا العام، وذلك للتداول على 3857 كيس بإجمالى 4890 قنطارًا، بحضور 10 شركات من المضاربين فى المزاد، أبرزهم شركة: النيل، الكان، الإخلاص، مصر لحليج الاقطان، أبو العنين"، مؤكدا أن سعر البيع وصل لـ 15700 جنيه للقنطار، وهو أعلى سعر وصلنا إليه حتى الآن.

ونوه المهندس سمير راشد، مدير عام إدارة المتابعة والرقابة بمديرية الزراعة بالشرقية نقيب الزراعيين بالشرقية، إلى إنه تم زراعة 43 ألفا و500 فدان بمحصول القطن هذا العام، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة 94 طويل التيلة، والذى يحقق أعلى إنتاجية، وبجوده فائقة، ويمتاز بالتبكير في النضج والشكل المندمج للنمو مما يجعله مناسباً للجنى الآلي، والتصافي العالية، مشيرا إلى أن الأجواء المناخية في مصر كانت مناسبة لزراعة القطن عن الأجواء المناخية الأخرى في كثير من دول العالم، والتي أدت إلى توجه الشركات العالمية إلى الحصول على القطن المصري طويل التيلة.