"تموين أسيوط" يضبط مخزن غير مرخص بداخله 570 شيكارة سماد زراعي

ضبطت مديرية التموين في محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، أسمدة زراعية داخل مخزن غير مرخص. قال المحاسب ممدوح حماد وكيل الوزارة، في تصريحات له اليوم، إن المديرية في ضوء متابعتها لأموال الدعم ضمانًا لوصوله إلى مستحقيه شنّت حملة على أحد المخازن بمركز منفلوط بالتعاون مع مباحث التموين العميد أحمد شكري رئيس المباحث والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين وماموري الضبط القضائي بإدارة تموين منفلوط أسفرت عن ضبط 570 شيكارة سيماد زراعي زنة الشيكاره 50 كجم بإجمالي 28.5 طن داخل أحد المخازن الغير مرخصة ويشبه في أنها مغشوشه وغير صالحة للاستخدام في الزراعة وتم التحفظ على الكميات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامةأكد وكيل الوزارة مواصلة إدارة الرقابة التموينية والإدارات الفرعية حملاتها وتكثيف مجهودها في هذه الأيام لضبط كل من تسوّل له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين، والاستيلاء على حقوقهم، من خلال غرفة العمليات المشكلة بالمديرية والإدارات الفرعية