الاحتلال الإسرائيلي: استخدام قواتنا للفسفور الأبيض في قطاع غزة "مشروع"

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم أجمع أن قواته تستخدم الفسفور الأبيض في قصف المدنيين العُزل بقطاع غزة، حيث أكد أن استخدام قواته للفسفور الأبيض في قطاع غزة غير مؤكد، لكن استخدامه "مشروع" في حالات معينة.

وأضاف جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل شهدت زيادة في أنشطة حزب الله على الحدود الشمالية.

ويستعد الاحتلال الإسرائيلي لأي سيناريو وفي كل الجبهات؛ حيث أشاروا إلى أن الحرب ستكون "صعبة وطويلة".

ووجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، رسالة لجنود وقادة الاحتلال، تحدث فيها عن هجوم حركة حماس المفاجئ والحرب "الصعبة والطويلة" المنتظرة.

وجاء في رسالة هاليفي: "صباح السبت 7 أكتوبر، بدأت منظمة حماس الإرهابية هجوما قاتلا ومفاجئا ضد إسرائيل. وتسعى إلى زعزعة سيادة إسرائيل من خلال القيام بأعمال وحشية وإجرامية".

وتابع قائلا: "إسرائيل في حالة حرب، وسننتصر. ستكون الحرب صعبة وطويلة - لكننا سننتصر. سينتصر الجيش الإسرائيلي لأن حربنا عادلة".

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.