جامعة الملك سلمان الدولية تفتح آفاق التعاون مع الجامعات الصينية





التقى وفد من جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف حسين ممثلي مجموعة من الجامعات الصينية على رأسها جامعة يانج زو وجامعة ليوانج نورمال، وبحضور نواب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والعلاقات الدولية والقيادات الجامعية، حيث تم بحث سبل التعاون في العديد من الملفات الهامة والتي يأتي في أولوياتها التعاون في مجالات علوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الهندسية، والتكنولوجية.

وأوضح الدكتور أشرف حسين أنه تم خلال اللقاء التشاور حول سبل تعزيز التعاون في توطين مجال اللغة الصينية التطبيقية ومجال تبادل الخبرات والطلاب والأساتذة وتقديم المنح الدراسية للطلاب بالجامعة لاستكمال دراستهم وتنفيذ مشروعات التخرج، واستكمال الدراسات العليا في كبرى الجامعات الصينية، والسعي الى طرح شهادة جامعية مزدوجة وتوطين أسلوب جودة للعملية التعليمة بشكل مختلف لتأهيل الطلاب الى سوق العمل ومما يفي باحتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان أن الجامعة تطلع دائما إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات القوية مع الجهات والمؤسسات والجامعات ذات المكانة الدولية المتميزة، وكذلك الانفتاح للاستفادة من الخبرات الدولية.

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