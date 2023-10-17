ريهام الشنواني لـ "الوفد": فيلم «سُكر» تجربة مُمتعة والفُصحى ليست سهلة

شاركت الفنانة الشابة ريهام الشنواني، في بطولة فيلم «سُكر» بجانب النجمة الكبيرة ماجدة زكي، والذي انطلق عرضه منذ أسابيع قليلة بجميع دور العرض السينمائي.

وتحدثت ريهام الشنوانى، خلال تصريحات لبوابة "الوفد" الإلكترونية، عن تفاصيل ترشيحها للفيلم وكواليس التصوير، قائلة:" سعيدة بمشاركتي في فيلم «سُكر»، وخاصة أنه جمعني بالفنانة كبيرة ماجدة زكي ".

وقالت "الشنواني":" لم أتوقع ترشيحي لعمل خاص بالأطفال، كنت خائفة من التجربة ومع بدء التصوير شعرت بثقة وفرحة كبيرة لم أتخيلها ".

وكشف ريهام الشنواني، خلال تصريحاتها "للوفد" الصعوبات التي واجهتها أثناء فترة التصوير، وقالت:" بذلت مجهودًا كبيرًا في تقديم الاستعراضات الراقصة بالفيلم، خاصة أني كنت أرتدى «كعبًا» وهذا آلم قدماى كتيرًا ".

وروت الفنانة الشابة تفاصيل تعاونها مع مخرج فيلم «سُكر» والفنانة ماجدة زكي، قائلة:" قدمت شخصية نجيبة وهي شقيقة ماجدة زكي خلال الأحداث، واستمتعت بالعمل معها جدًا، فخورة بدوري الذي قدمته والشغل مع الفنان محمد ثروت والمخرج تامر المهدي والأطفال أسعدني للغاية ".

وتحدث ريهام الشنواني، خلال تصريحاتها "للوفد" عن أدائها في الفيلم باللغة الفُصحى، قالت:" لم تكن سهلة في البداية، وتدربنا كثيرًا على مخارج الألفاظ مع مُصحح لغوي ".

تفاصيل فيلم سكر

تدور أحداث فيلم سكر في إطار موسيقيّ وعائلي داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال. حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

ويضم فيلم سكر مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبو الحسن، محمد دياب، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وتحت قيادة المخرج تامر المهدي.