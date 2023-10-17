لأول مرة فى مستشفيات الصحة.. مناظير "الفيوم العام" تستئصل أورام بدون جراحة

أقام قسم مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتور سامح رمضان- رئيس القسم وبرعاية الدكتور محمد الدمرداش- مدير المستشفى ورشة عمل تحدت لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة عن تقنية استئصال أورام الجهاز الهضمي عن طريق مناظير الجهاز يوم الثلاثاء وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين- وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم والدكتور ممدوح راغب- النقيب السابق لأطباء الفيوم والدكتور صلاح أبو طالب- رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم والدكتورة دينا الحارقة - استشاري التخدير والمدير التنفيذي لمركز أورام الفيوم والدكتور أشرف علام- رئيس قسم جراحة الأورام بالمستشفى العام.

ألقى الدكتور احمد مدكور- أستاذ مناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب- جامعة حلوان محاضرة بهذا الخصوص حضرها 40 من أطباء المناظير والأورام والجراحة بالفيوم والمنيا وبنى وسيف وعقب المحاضرة تم التعامل مع 3 حالات أورام قولون

وأكد الدكتور عمرو الفولي- أستاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب- جامعة حلوان أنه تم استخدام تقنية جديدة في "تقشير الأورام من القولون والمعدة والمريء لتجنب الدخول في جراحات عنيفة يتم فيها استئصال الأعضاء الحيوية المصابة بالأورام وفي مصر بدأ تطبيقها من عام 2018/2019.

وأوضح الدكتور سامح رمضان أن وزارة الصحة تدعم هذه التقنيات وتوفر أحدث الأجهزة لمستشفياتها ويجرى الاهتمام بهذه التقنيات في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري وتنفيذ مبادرة رئاسية للكشف عن أورام القولون وعلاجها.

تطعيم روتينى

ومن جهة أخرى، أعلن الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه تم تطعيم 62 ألفا و534 طفل بالتطعيمات الروتينية بالفيوم خلال شهر سبتمبر الماضي

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة بتقديم الرعاية العلاجية والوقائية والحفاظ على صحة الطفل المصري وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب زايد مديرا عام الشئون الوقائية أن التطعيمات الروتينية تشمل التطعيم ضد الالتهاب الكبدي ب الدرن وشلل الأطفال عند الولادة.

وفي عمر شهرين تطعيم الالتهاب الكبدي ب، الثلاثي البكتيري "الدفتريا، التيتانوس، السعال الديكي"، شلل الأطفال، أنفلونزا بكتيرية.

وفي عمر 4 أشهر تطعيم الالتهاب الكبدي ب والثلاثي البكتيري وشلل الأطفال والإنفلونزا البكتيرية.

وفي عمر 6 أشهر تطعيم الالتهاب الكبدي ب، الثلاثي البكتيري، شلل الأطفال، أنفلونزا بكتيرية.

وفي عمر 9 أشهر تطعيمات شلل الأطفال، لقاح الثلاثي الفيروسي "الحصبة، الحصبة الألماني، الغدة النكافية".

وفي عمر السنة والنصف "18 شهرا" تطعيم الثلاثي الفيروسي، شلل الأطفال، الثلاثي، الأنفلونزا البكتيرية.

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