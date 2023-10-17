أسعار النفط ترتد صعوداً.. وخام برنت قرب 90 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط العالمية قليلا خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، بعد انخفاضها بأكثر من دولار أمس وسط آمال بأن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات على فنزويلا المنتجة للنفط ومع تكثيف واشنطن جهودها لمنع تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 33 سنتا أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.37% ليصل إلى مستوى سعر 89.98 دولار للبرميل.

كما زادت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 23 سنتا أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.27% ليصل إلى مستوى سعر 86.89 دولار للبرميل.

وقالت مصادر متعددة، إنه من المقرر أن تستأنف الحكومة والمعارضة في فنزويلا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة اليوم الثلاثاء، والتي قال الرئيس نيكولاس مادورو إنها ستعود بالنفع على الانتخابات المقبلة في 2024، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات.

ومنذ عام 2019، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات عام 2018 التي رأت واشنطن أنها صورية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وارتفع أسعار النفط للخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5% في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير، بحسب الاسواق العربية.

وتسعى إدارة بايدن إلى إيجاد سبل لزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية للحد من ارتفاع الأسعار. لكن أي زيادة حقيقية في إنتاج النفط من جانب فنزويلا ستستغرق وقتا بسبب نقص الاستثمارات في الآونة الأخيرة.

العراق يتوقع ارتفاع إنتاج حقل الرميلة النفطي إلى 1.4 مليون برميل

النفط

أعلنت هيئة تشغيل حقل الرميلة النفطي في البصرة بالعراق، اليوم الثلاثاء، أن الطاقة الإنتاجية سترتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري.

وقال مدير الهيئة عماد حسن لفتة إن طاقة حقل الرميلة الإنتاجية الحالية تبلغ 1.3 مليون يومياً، ومن المخطط أن ترتفع إلى 1.4 مليون برميل بنهاية العام الحالي".

وأضاف أن "الحقل يعد ثاني أكبر حقول النفط في العالم من ناحية الإنتاج، فيما تبلغ مساحته الجغرافية 1600 كيلومتر مربع، إذ يمتد بطول بمسافة 80 كيلومتراً، وبعرض بمسافة 20 كيلومتراً.