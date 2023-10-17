أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف العقوبات الأمريكية

شهدت أسعارالنفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 89.86 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.69 دولار للبرميل.

تستمر أوروبا فى محاولاتها لتعويض أزمة نقص الغاز التى تواجهها بعد حرب أوكرانيا، والتى تسببت فى أزمات اقتصادية كبيرة مع ارتفاع أسعار الطاقة فى القارة العجوز، وكانت "الطاقة الحرارية الأرضية" أحد الحلول الأخيرة التى لجأت إليها بعض الدول الأوروبية فى الآونة الأخيرة.

أشارت صحيفة "ليستن دياريو" الإسبانية، إلى أنه فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى، تكتسب الطاقة الحرارية الأرضية فى أعماق البحار والتى يتم تحقيقها من خلال التقاط الحرارة من المياه الجوفية، اهتمامًا بإنتاج الحرارة مع تقليل انبعاثات الكربون، وعلى الرغم من أن الأسعار قد انخفضت مؤخرًا فى الأسواق قصيرة الأجل، إلا أن الأزمة كشفت ضعف القارة فى مجال الطاقة.

أوضحت الصحيفة أن الطاقة الحرارية الجوفية الخضراء تتمتع بالكثير من المزايا، وقال كريستيان بليتل مدير أنشطة الطاقة الحرارية الأرضية فى مرفق إدارة النفايات الصلبة التابع للبلدية "كان هناك ازدهار حقيقى فى الطلب منذ بداية هذه الأزمة".

قالت مصادر متعددة إنه من المقرر أن تستأنف الحكومة والمعارضة في فنزويلا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة اليوم الثلاثاء، والتي قال الرئيس نيكولاس مادورو إنها ستعود بالنفع على الانتخابات المقبلة في 2024، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات.

منذ عام 2019، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات عام 2018 التي رأت واشنطن أنها صورية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5 بالمئة في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير.

سيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل غدا الأربعاء في وقت تستعد فيه للتصعيد في غزة، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية وأثار مخاوف من صراع أوسع مع إيران.

تسعى إدارة بايدن إلى إيجاد سبل لزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية للحد من ارتفاع الأسعار.

لكن أي زيادة حقيقية في إنتاج النفط من جانب فنزويلا ستستغرق وقتًا بسبب نقص الاستثمارات في الآونة الأخيرة.