استمرار فاعليات البرنامج الرئاسي" أهل مصر داخلي" شرم الشيخ

تستمر افواج البرنامج الرئيسي اهل مصر داخلي بمدينه شرم الشيخ و برنامجها و التي تنفذها مديريه الشباب والرياضه بجنوب سيناء، حيث يشمل البرنامج لقاءات حوارية و جلسات نقاشية و برنامج ترفيهي للاماكن المميزة بالمدينة .

تهتم وزاره الشباب والرياضة ببرنامج ـهل مصر لترسيخ التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية وتنفيذ برامج ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لااهم المعالم السياحيه التاريخية .

كما تكمن اهمية تلك الرحلات في زيادة الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنميه روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات، ورحلات اهل مصر .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ، و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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