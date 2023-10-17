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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار فاعليات البرنامج الرئاسي" أهل مصر داخلي" شرم الشيخ

افواج البرنامج الرئيسي
افواج البرنامج الرئيسي اهل مصر داخلي بمدينه شرم الشيخ

تستمر افواج البرنامج الرئيسي اهل مصر داخلي بمدينه شرم الشيخ و برنامجها و التي تنفذها مديريه الشباب والرياضه بجنوب سيناء، حيث يشمل البرنامج لقاءات حوارية و جلسات نقاشية و برنامج ترفيهي للاماكن المميزة بالمدينة . 

تهتم وزاره الشباب والرياضة ببرنامج ـهل مصر لترسيخ التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية وتنفيذ برامج ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لااهم المعالم السياحيه التاريخية .

كما تكمن اهمية تلك الرحلات في زيادة الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنميه روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات، ورحلات اهل مصر .

    

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ، و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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الجريدة الورقية