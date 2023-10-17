استمرار فاعليات البرنامج الرئاسي" أهل مصر داخلي" شرم الشيخ
تستمر افواج البرنامج الرئيسي اهل مصر داخلي بمدينه شرم الشيخ و برنامجها و التي تنفذها مديريه الشباب والرياضه بجنوب سيناء، حيث يشمل البرنامج لقاءات حوارية و جلسات نقاشية و برنامج ترفيهي للاماكن المميزة بالمدينة .
تهتم وزاره الشباب والرياضة ببرنامج ـهل مصر لترسيخ التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية وتنفيذ برامج ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لااهم المعالم السياحيه التاريخية .
كما تكمن اهمية تلك الرحلات في زيادة الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنميه روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات، ورحلات اهل مصر .
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ، و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية.
- البرنامج
- الرئيسي
- وزير الشباب والرياضة
- بجنوب سيناء
- اللواء خالد فودة محافظ
- اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
- محافظ جنوب سينا
- جنوب سينا
- مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء
- فاعليات البرنامج
- الشباب والرياضة بجنوب سيناء
- محافظات الحدودية
- برنامج أهل مصر
- تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه
- بمدينة شرم الشيخ