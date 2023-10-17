رابط وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض، اليوم الثلاثاء، عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والقانونية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تأسست على يد قادةٍ عملوا على حماية الحدود وتعزيز الأمن الوطني، وتحقيق اقتصاد مزدهر، ومستقبل مستدام.



ورسمت الهيئة رؤيتها المستقبلية انطلاقًا من دورها الوطني؛ لحماية الوطن وأن تكون أنموذجًا عالميًّا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك وتيسير التجارة بفعالية وشفافية مع التركيز على العميل، مستخدمة في ذلك أبرز الأساليب الإدارية، وأحدث التقنيات العالمية؛ مما أسهم في تحقيقها لسلسة من الإنجازات التي لاقت أصداءً عالمية، وعددًا من الجوائز المحلية والإقليمية.

الوظائف المطلوبة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ونوهت إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض، أن الوظائف الشاغرة لديها، جاءت كما يلي:

أخصائي رئيسي في البيانات وذكاء الأعمال.

مدير تدقيق العمليات القانونية والهندسية.

أخصائي رئيسي في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ونوهت إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، جاءت كالتالي:

إدارة الأعمال.

القانون.

علوم الحاسب.

تقنية المعلومات.

الهندسة.

أو ما يعادلها.

رابط وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من المتقدمين، الإطلاع على تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، من خلال موقع الهيئة على الرابط التالي: اضغط هنــــــــــا.