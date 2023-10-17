بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا.. تعرف على شروط استيراد سيارة من الخارج

حضرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.



شروط استيراد سيارة من الخارج

أن يكون المتقدم لم يسبق له الحصول على تيسيرات مباردة سيارات المصريين بالخارج.

سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ألا يقل عمر المتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 عامًا.

أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (من 2020 أو أحدث).

سداد 30% من قيمة الضرائب الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.

وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2023.

استيفاء كافة إجراءات التسجيل عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

سداد المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.

جاء الإجتماع بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وكانت قد قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، كما قدمت الشكر الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب، على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة.

