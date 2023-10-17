الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الوزراء السعودي يجدّد رفض المملكة لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز

جدد مجلس الوزراء السعودي فى اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسىرى للشعب الفلسطينى.

وطالب المجلس بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول المجلس فى اجتماعه نتائج الاتصالات والمحادثات التى جرت بين المملكه وعدد من الدول الشقيقه والصديقه حول التصعيد الجارى فى غزه ومحيطها ومنها الإتصالات التى تلقاها ولى العهد من رؤساء تركيا وإيران وفرنسا واجتماعه مع وزير خارجية أمريكا. 

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