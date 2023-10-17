تأجيل محاكمة المتهمين بقطع الإنترنت عن منطقة الزيتون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة كابلات إحدى شركات الإنترنت بمنطقة الزيتون، مما تسبب فى انقطاع الاتصال والخدمة على المنطقة، لجلسة ٣٠ أكتوبر الجاري.

انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من مدير سنترال يفيد بسرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة.

وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة تبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 5 أشخاص أحدهم يعمل عامل فى الإذاعة والتليفزيون، وآخر نقاش وعامل وعاطل وسائق، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق ومن ثم إحالتهم للمحاكمة.