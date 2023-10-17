هشام حطب يهنئ نائل نصار بذهبية الجائزة الكبرى للفروسية بأمريكا

أجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اتصالا هاتفيا بالفارس الذهبى نائل نصار عقب فوزه بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسيةوالتي اقيمت في أمريكامؤخرا.

و هنأ حطب خلال الاتصال نائل نصار بهذا الإنجاز الكبير الذى حققه وسط منافسة شديدة ضمت 47 فارسا من أفضل فرسان العالم.

وأعرب الفارس نائل نصار عن سعادته البالغة وامتنانه بالدعم الكامل الذى يلقاه من اتحاد الفروسية ومجلس إدارته برئاسة المهندس هشام حطب الذى يعد الأب الروحى للفروسية المصرية بصفة عامة ، والفرسان المصريون فى الخارج والداخل بصفة خاصة .

و تمكن البطل المصرى من الفوز بالمركز الأول في الدورة الأولى بزمن قدره 82,19 ثانية ، وبدون نقاط جزاء ، وفي الشوط الترجيحي حافظ على مركزه الأول بعد أن حقق زمنا قدره 45,39 ثانية ، وبدون نقاط جزاء ليفوز بالبطولة بجداره على جواده كورونادو .

وكان الفارس الذهبي نائل نصار نجم منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الموانع ، قد حقق إنجازا جديدا بفضل مساندة ودعم الاتحاد المصرى برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ، بالفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية ، التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية التى أختتمت مؤخرا ، والتى شارك فيها 47 فارسا من أقوى وأفضل فرسان العالم .