هاني شاكر إيهاب توفيق هشام عباس| ليلة من أغاني التسعينيات في الإمارات

تستقبل الإمارات فعاليات غنائية جديدة من نوعها، ضمن مهرجان الفن الجميل، الذي ينطلق مع أبرز نجوم التسعينيات، على أحد المسارح الكبرى هناك.

تفاصيل حفل نجوم التسعينيات في الإمارات

ومن المقرر أن يضم حفل نجوم التسيعينيات، كلًا من “هاني شاكر، حميد الشاعري، سيمون، هشام عباس، إيهاب توفيق"، والذي يقام في الـ من نوفمبر المقبل على أحد المسارح الكبرى في العاصمة أبو ظبي.

جاء التجمع المميزلنجوم التسعينيات للمرة الأولى في السعودية ضمن فعاليات جدة في أغسطس الماضي، والتي تصدرت المشهد الغنائي هناك، وظلت في المركز الأول على محركات البحث المختلفة، واستمر الحفل لأكثر من 4 ساعات لمع فيه النجوم بتوليفة غنائية امتزجت بذكريات جيل التسعينيات ليعيشوا ليلة موسيقية مفعمة بحيوية ذكرياتهم.

فعاليات جدة 2023:

جاء الحفل ضمن فعاليات جدة الفنية المميزة التي ملأت السعودية بأجواء ترفيهية مختلفة هذا العام،

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذْ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

برنامج فعاليات جدة 2023:

تضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة، تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

تندرج فعاليات جدة تحت يوميات تقويم وموسم الرياض الترفيهية بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية على مدار 90 يومًا.