محافظ القاهرة: حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار سلع أساسية

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة علي مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الاحياء بعمل حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة .

كما شدد محافظ القاهرة على مراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .

وفى هذا السياق قامت أحياء عين شمس، وحلوان، والمعصرة، والوايلي، وروض الفرج، والساحل، والمقطم، والبساتين، والنزهة، والسلام اول، وطرة بحملات مكثفةعلى الأسواق ومنافذ "المواطن أولًا" والمحلات والمخابز لمراقبة وضبط الاسعار والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من أسواق العاصمة من بينها مجمعات النيل بحى الزيتون، ومخابز بيع الخبز المدعم تابع خلالها أسعار السلع الأساسية قبل التخفيض وبعد التخفيض والتي وصلت في عدد من السلع إلى 30% ووجه بتوفير كافة المنتجات والسلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال جولته، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى توافر كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة على مدار الـ 6 أشهر المقبلة بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض).

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ووجود فارق حقيقى فى أسعار السلع منذ بداية المبادرة .

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .

رافق المحافظ فى جولته د. حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، والمحاسب/ اشرف سيد محمد رئيس حى الزيتون وعدد من قيادات المحافظة .