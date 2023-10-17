أيام قرطاج السينمائية تحتفي بأول ممثلة تونسية

أطلقت إدارة أيام قرطاج السينمائية البوستر الرسمي للدورة الـ34، التي من المقرر إقامتها في الفترة بين 28 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل.

ألبار سمامة

تصدّرت صورة الفنانة التونسية الكبيرة هايدي تمزالي، وهي ابنة رائد السينما التونسية المخرج ألبار سمامة شكلي ولدت في 23 أغسطس 1906 وتوفيت عام 1998، ولدت في كنف عائلة يهودية، من أب تونسي يهودي وأم إيطالية تدعى بينكا فيوري.

تعُد هايدي تمزالي رمز كبير لميلاد السينما التونسية، وهي أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في تونس والعالم العربي.

بوستر أيام قرطاج السينمائية 2023

من هي هايدي تمزالي

جاءت انطلاقة هايدي الأولى في تجربة التمثيل في سن مبكرة مع أبيها سنة 1922 في أول فيلم له زُهْرَة و هو أول فيلم خيالي تونسي. قامت هايدي بكتابة السيناريو وكان لها فيه دور البطولة.

بعد هذا الفيلم مثلت مع المخرج ركس إنقرم في فيلم العربي The Arab سنة 1924 الذي اقترح على هايدي عمل بطولي في هوليود ولكن أباها رفض هذا العرض.

و في عام 1924، مثلت هايدي الدور البطولي في فيلم جديد من إخراج والدها، عين الغزال وهو أول فيلم سينمائي طويل من إخراج تونسي، وفي هذا الفيلم أيضا قامت هايدي بكتابة السيناريو.

وشاركت هايدي عام 1996 في فيلم صيف حلق الوادي من إخراج فريد بوغدير.

تُعتبر هايدي تمزالي رمزًا للنضال النسوي في تونس، وقد ثارت مبكرًا على السينما الذكورية، وعلى احتكار الرجل لمجال الإبداع الفني والسينمائي.