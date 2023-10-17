تعرف علي مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية

لتحسين جودة التغذية الكهربائية ..

في سابقة من نوعها قامت وزارة الكهرباء اليوم بأفتتاح مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مراقبة ومتابعة جميع المنظومات الرقمية بشركات توزيع الكهرباء.

تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت في الكهرباء..

وكانت مجهودات وزارة الكهرباء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، دفعت قطاع الكهرباء للعمل على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حيث يتم استخدام تكنولوجيا الاتصالات وإنترنت الأشياء في المشروعات التي تقوم بها وزارة الكهرباء.

افتتاح مركز المتابعة والتشغيل الرقمي..

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد على حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكامل لتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لجميع المواطنين، والاهتمام البالغ لحسم شكاوى المواطنين من خلال وجود منظومة متكاملة بالوزارة لمتابعة الشكاوى الواردة عبر القنوات المختلفة

و ضرورة سرعة الإنتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب العدادات وقياس رضا العميل والعمل على تقليل زمن إصلاح الأعطال والقيام بأعمال الصيانة الدورية وفقاً للخطة الموضوعة.

تحسين جودة التغذية الكهربائية ..

كما يعد مركز المتابعة والتشغيل الرقمي لشركات توزيع الكهرباء بمثابة حل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباءومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطواريء والأعطال والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كريمة الذى يتم تنفيذه في قطاع توزيع الكهرباء والذى يعمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية مما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشاكل الكهرباء التي يواجهها المواطنون.

يتميز المركز بمميزات عالية الأمان..

حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى. كما يتم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.

توفير خدمات الكهرباء..

كما أنه يساهم في تحسين الإنتاجية والكفاءة وتحسين رضا المستخدمين، وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة، من خلال متابعة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والعمل على الارتقاء بمستوي الخدمة.

و يساعد في تحقيق التنسيق الكامل للعمليات وتحسين استجابة الشركات للأعطال .