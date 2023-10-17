الضرائب تحذر 500 شركة من عدم الانضمام للبيئة الفعلية لمنظومة الأجور والمرتبات

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة "الفرعية الأولى لعدد 500 شركة"، بداية من 15 أكتوبر 2023.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب المصرية، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 الصادر بإلزام عدد 500 شركة بتطبيق المرحلة الرابعة (فرعية أولى) من المنظومة اعتبارا من 15/10/2023.

وقال رئيس الضرائب، إنه في حالة عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ستضطر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فضلًا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

تنظيم العديد من ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة

وأشار "الضباعني" إلى قيام المصلحة بتنظيم العديد من ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة (فرعية أولى وثانية) والمرفوع تسجيلاتها على الرابط الخاص بالمنظومة على موقع مصلحة الضرائب، والتي تضمنت شرحًا وافيًا لكافة وظائف وشاشات المنظومة ، بالإضافة إلى شرح خطوات الادراج على البيئة الفعلية للمنظومة ، والإجابة على كافة الاستفسارات الفنية التي قد تتبادر إلى ذهن الممول أو الحالات الفنية والوظيفية التي قد تواجهه خلال التعامل مع المنظومة، منبهًا على سرعة تنفيذ الممولين تلك الخطوات الموضحة بالرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

وأوضح أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يتم زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

وللاستفسارات يمكن التواصل على الرقم المختصر لمركز الاتصالات المتكامل الخاص بمصلحة الضرائب المصرية 16395.

