سعر الريال القطري اليوم الثلاثاء 17-10-2023

ننشر سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر2023، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

سجَّل سعر الريال القطري فى بعض البنوك كالآتي:

سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري:

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك مصر:

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك الإسكندرية:

7.88 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى البنك المصري الخليجي:

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بنك قطر الوطني:

7.88 جنيه للشراء.

8.51 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 32.39 للشراء، و32.58 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 37.41 جنيه للشراء، 37.68 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.09 جنيه للشراء، 34.28 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.55 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.34 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.80 جنيه للشراء، 2.82 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.54 للشراء، 20.63 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.20 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي:

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه.. سجلت في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققَّت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بلغت في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 8.22 للشراء، 8.42 جنيه للبيع.