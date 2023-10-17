أسطورة الإسكواش المصري: مصر ستواجه منافسة قوية في أولمبياد 2028 (ِشاهد)

قال أمير وجيه أسطورة الإسكواش المصري، إنّ الإسكواش لعبة مكلفة جدًا وسعر المضرب بلغ 6 آلاف جنيه والكرة بـ120 جنيهًا، وبالتالي، يجب أن يدعم القطاع الخاص لعبة الإسكواش بقوة في ظل ارتفاع تكاليف السفر أيضًا.



أولمبياد لوس أنجلوس 2028

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، “الناشئون المصريون أن تم الاهتمام بهم بشكل خاص فإننا سنحصل على المزيد من البطولات، لأن هناك بلاد أخرى تعمل على برامج الناشئين بمنتهى القوة من أجل المنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ومصر ولّادة ولديها قاعدة كبيرة من لاعبي ولاعبات الإسكواش”.

برنامج الناشئين بالسعودية

وتابع أسطورة الإسكواش المصري: “برنامج الناشئين بالسعودية قوي جدا بدعم من الدولة ورئيس الاتحاد الدولي للمحترفين الذي بذل جهدا كبيرا لاعتماد اللعبة في الأولمبياد”.