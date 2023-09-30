مصر تتواجد في نصف نهائي بطولة ساوث ويسترن لـ الإسكواش بثلاث لاعبات

يستمر تواجد إسم مصر في الأداور النهائية بالبطولات العالمية لـ الإسكواش، وذلك بمشاركة ثلاث لاعبات مصريات اليوم السبت، في نصف نهائي بطولة ساوث ويسترن لـ الإسكواش .

ثلاث لاعبات مصريات يشاركون في نصف نهائي بطولة ساوث ويسترن لـ الإسكواش

تلعب المصرية ندى عباس ضد الأمريكية أماندا صبحي و في مواجهة مصرية خالصة تلعب نور الطيب ضد سلمى هاني.

وكانت نور الطيب المصنفة الأولى لبطولة ساوث ويسترن 2023 لـ الإسكواش قد تأهلت إلى الدور نصف نهائى بالفوز فى مباراة ربع النهائى على الفرنسية ميليسا ألفيس بنتيجة 3-0 جاءت نتيجة الأشواط 11-3, 11-5, 11-8.

فيما صعدت سلمى هانى بعد الفوز على فريدة محمد فى مباراة الدور ربع نهائى لبطولة 2023 بنتيجة 3-1 لتقطع بذلك تذكرة التأهل إلى نصف النهائى .

وجاءت نتيجة الأشواط 11-8, 11-8, 7-11, 11-8 .

كما صعدت ندى عباس على حساب الأمريكية أوليفيا فيكتر بنتيجة 3-0 فى مباراة الدور ربع نهائى وجاءت نتيجة الأشواط 11-6, 11-4, 11-7 .