وزير الرياضة يُشيد بنتائج منتخب الإسكواش ببطولة Qatar Classic 2023

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بالتهنئة إلى بعثة منتخب مصر للإسكواش، بعد النتائج المميزة التى تحققت ببطولة Qatar Classic 2023، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، وذلك ضمن بطولات الموسم الجديد لمنظمة PSA.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.



وأكد الدكتور أشرف صبحى، على نجاح وزارة الشباب والرياضة فى وضع برامج دعم ورعاية لأبطالنا الرياضيين فى مختلف اللعبات، وذلك بالشراكة أيضاً مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذى هيأ المناخ أمام أبطالنا فى العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات عالمية وقارية غير مسبوقة فى جميع المنافسات.

حيث قدم النجم كريم عبد الجواد عرضًا كبيرًا ويفوز على مروان الشوربجى المصنف الخامس للبطولة بنتيجة 3-0، والواعد علي أبو العينين يفوز فى مباراة الدور الثانى على الإنجليزى جورج باركر بنتيجة 3-1 ليتأهل بذلك إلى الدور الثالث للبطولة، وعلي فرج يفوز على محمد أبو الغار بنتيجة 3-0 ليتأهل بذلك إلى الدور الثالث.

كما فاز يوسف إبراهيم على الفرنسى بابتست ماسوتى فى مباراة الدور الثانى بنتيجة 3-1 ويتأهل بذلك إلى الدور الثالث، وطارق مؤمن يفوز على الإنجليزى أدريان وولر فى مباراة الدور الثانى لبنتيجة 3-1 ويتاهل الدور الثالث، ومازن هشام يفوز على الكولومبى الطائر ميجيل رودريجز فى مباراة الدور الثانى بنتيجة 3-0 ويتأهل بذلك إلى الدور الثالث.



وعلي مستوي السيدات، ألحقت نوران جوهر الهزيمة بالأمريكية أوليفيا فيكتر فى مباراة الدور الثالث بنتيجة 3-0، وهانيا الحمامى تتأهل إلى الدور ربع نهائى لبطولة بالفوز على الماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-0.