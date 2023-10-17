الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل: وضع غزة سيكون قضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن وضع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر سيكون "قضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي"، فيما شنت القوات الإسرائيلية أعنف قصف على الإطلاق على قطاع غزة، وتحشد القوات البرية لشن هجوم.

 

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وقال المتحدث دانيال هغاري لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل: "لدينا كل التصورات النهائية".

وأضاف: "يناقش مجلس الوزراء أيضا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر. هذه أيضا قضية عالمية، كيف سيبدو الوضع في هذه المنطقة".

وقال هغاري إن الجيش "عرض خطة عمل" على مجلس الوزراء الإسرائيلي، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأوضح أن "غزة لها حدود مع دول أخرى. لذا عندما نقول أشياء تتعلق بالوضع النهائي فإن هذه الأشياء ستجمع بين أوامر المستوى السياسي والجيش".

وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة، بعد أيام من الغارات إثر هجوم شنته حركة حماس على بلدات ومستوطنات جنوبي إسرائيل، يوم السابع من أكتوبر الجاري.

وكانت إسرائيل قد انسحبت 2005 من غزة في عام، وبعدها بعامين فرضت عليها عندما سيطرت حماس على القطاع.

والمعبر الوحيد إلى غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل هو معبر رفح على الحدود مع مصر.

 

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