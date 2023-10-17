لليوم الثالث على التوالى أمطار غزيرة على مدن الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، لليوم الثالث على التوالى سقوط امطار متفرقة باحياء المدينة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح. طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار موجة التقلبات الجوية حتى غدًا الأربعاء، حيث تتراكم السحب الركامية المنخفضة، لتصل احتمالية سقوط أمطار بنسبة من 30 إلى 40%، على السواحل الشمالية.

ورفعت شركة صرف صحي الإسكندرية درجة الاستعداد منذ الساعات الأولى من الصباح للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال التطهير بخاصة في المناطق التي تشهد أمطارا.

وأكدت الشركة انعقاد غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار بشكل مستمر على مدار 24 ساعة للاستجابة لبلاغات المواطنين، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

كان قد أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة مع جميع الجهات التنفيذية المعنية للرد على كافة تساؤلات المواطنين، وكل ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى من صور أظهرت وجود تراكمات لمياه الأمطار بمناطق تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

ونفى المحافظ ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الانتهاء من تنفيذ مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة، مؤكدًا أنه جاري استكمال المشروع، حيث يساهم المشروع بشكل كبير في القضاء على أي تراكمات لمياه الأمطار في ميدان فيكتور عمانويل، والمنطقة المحيطة.

وأكد المحافظ على أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

وأشاد الشريف بتفهم مواطنى الإسكندرية لطبيعة هذا المشروع الحيوي رغم معاناتهم اليومية طيلة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الهدف الإستراتيجى عقب الإنتهاء من جميع مراحل مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية هو الإستفادة الكاملة بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة والذى يعد أحد أضخم المشروعات القومية التي يتم تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، لذا يتم التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.