محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا سير العمل بمواقف السرفيس

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جوله مفاجئة على موقف المريوطية الجديد بين شارعي الهرم والملك فيصل للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص، والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب.

يأتي ذلك فى إطار جولاته اليوميه للتواجد الميداني وسط المواطنين، والاطلاع على شكواهم والتوجيه بحلها ومتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي الإطار ذاته، تابع محافظ الجيزة عمليات إستقبال مواقف السرفيس بشارع السودان لحركة المواطنين وذلك خلال ساعات الذروة للتأكد من توافر سيارات السرفيس بالعدد الكافى، حيث يشهد الموقف كثافه كبيرة من قبل المواطنين.



كما حرص المحافظ على الاستماع للمواطنين من المترددين على المواقف للاطمئنان منهم على التزام السائقين بالأجرة التي يتم دفعها لخط السير ومدى رضاءهم وأبرز الشكاوي التي تواجههم، موجهًا ببحثها وسرعة الاستجابة لها.



وشدد راشد على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف جهود الرقابة للقضاء على ظاهرة تقسيم خطوط السير، وتوقيع غرامات فورية لمخالفات تعريفة الركوب، والحفاظ على مستوى نظافة المواقف ودورات المياه والتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة لرفع أية مخلفات بمحيطها، ورفع الإشغالات ومنع التعديات لتيسير حركة دخول وخروج السيارات والمواطنين، وتخصيص موظف من إدارة السرفيس لتلقي اي شكاوي للمواطنين داخل المواقف تتعلق بخطوط السير أو من السائقين وإتخاذ الإجراء اللازم حيالها، على أن يتم الدفع بسيارات إضافية لاستيعاب حركة المواطنين خلال فترات الذروة خاصه خطوط الشيخ زايد وأكتوبر وحلوان ودار السلام والمعادي.



رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ورؤساء أحياء الطالبية والهرم ورئيس هيئة النظافة.