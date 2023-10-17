خاص .. طارق لطفي عدو أحمد السقا في رمضان 2024

كشفت الشركة المنتجة عن انضمام النجم طارق لطفي لفريق مسلسل النجم أحمد السقا، ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وعملت بوابة الوفد أن المسلسل في إطار أكشن اجتماعي، وأن من ضمن الأحداث أن يلعب طارق لطفي دور الشرويكون عدو أحمد السقا وبينهم منافسة قوية ،العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسي ، ومن المقرر بيدأ التصوير في بداية ديسمبر المقبل.

وقدم طارق لطفي في موسم رمضان 2023 مسلسل مذكرات زوج، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادي، وشارك فيه كل من عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل مذكرات زوج عن قصة الأديب الكبير أحمد بهجت، والذى يعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، يدور الحوار مع الطبيب طه عياد، الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي، حول ما يعاني منه الزوج وأسبابه، وفي العيادة وبينما كان الزوج في انتظار قدوم الطبيب، تسلط الكاميرا الضوء على الكتب الموجودة على الطاولة، وبصورة خاصة تركز.

كما عرض له مسلسل ليلة السقوط، الذي تأجل عرضه من رمضان 2022، وكان من تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي، وشارك فيه كل من باسم ياخور، صبا مبارك، كندة حنا.

وعلى مستوى السينما، فكان آخر أعمال طارق لطفي فيلم 122، تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وشارك فيه كل من أحمد الفيشاوي، أحمد داود أمينة خليل وآخرين، كما أنه ينتظر خلال الفترة القادمة عرض فيلم حفلة 9، الذي تقوك ببطولته غادة عبدالرازق والذي لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.