الشباب والرياضة: توصيات مهمة في ختام منتدى شرم الشيخ "إكسبو دبي"

في إطار دعم المبادرات نحو الجمهورية الجديدة..

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب (إدارة التطوع)، فعاليات منتدى إكسبو دبي، والذي يستمر خلال الفترة من ١٢ حتى ١٧ أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، في إطار دعم المبادرات نحو الجمهورية الجديدة والتي تعتبر أحد مكونات برنامج "دورنا Y-LEAD"، شارك في المنتدى باحثين من دول (مصر، المغرب، العراق، ليبيا، لبنان، السودان، اليمن، فلسطين، سوريا، الجزائر، اليمن، إندونيسيا، بنجلاديش، الصومال).

حضر حفل الختام عبر الفيديو كونفرنس نجوى صلاح- رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، كريم مرسي - مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص، الدكتور نهلة الصعيدي- مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، السفيرة كاثرين كونجي سفيرة دولة مالاوي لدى مصر، السيد عبدالمنعم مدير إدارة التطوع بوزارة الشباب، والدكتور هشام عيسى- مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، والدكتورة شيماء القصاص- رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن.

خرج المنتدى بعدد من التوصيات منها:(تنفيذ منتديات مفتوحة للمشاركة والمناقشة وتقديم المقترحات لقياس مدى وعى الإعلاميين بالقضايا البيئية- تنفيذ دورات تثقيفية بشكل دوري لتزويد الإعلاميين بالمصطلحات البيئية المتخصصة والمستجدة- تنفيذ دورات بشكل دورى للتدريب على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي للاستفادة بها في العملية الإعلامية لمواكبة مستحدثات العصر- إشراك الجمهور بمشاركته بطرح حلول حول القضايا البيئية ذات الأولوية في الأجندة البيئية المحلية والإقليمية والعالمية بشكل مباشر من خلال مشارکته داخل استوديو البرنامج أو من خلال تقارير جماهيرية تعرض رأى جمهور الشارع ومقترحاته لحلول تلك المشكلات، أو من خلال استعراض آراءه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يحفز الجمهور على المساهمة والمشاركة بشكل فعال لإيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ تشمل تلك القضايا البيئية المختلفة وجعله جزء من حل المشكلات البيئية- تنفيذ معارض للتعريف بالشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات بيئية خضراء تشمل الطاقة المتجددة وإنتاج منتجات صديقة للبيئة مما يدعم ويروج لمنتجات تلك المؤسسات والتعريف بها ونشر الفكرة بين أصحاب المصالح كقصص نجاح لتعميم النظام الأخضر، والتوجه نحو المجتمع بالتوعية بوجود تلك المنتجات مما يؤثر على سلوكيات الاستهلاك- أن تقوم وزارة البيئة والجهات الأخرى المعنية من وزارات ومؤسسات ومجتمع مدنى في تنفيذ تلك المعارض).



