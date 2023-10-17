ميناء العريش يستقبل السفينة STELLAR EAGLE لتصدير 40 ألف طن ملح لكينيا

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن ميناء العريش البحري، التابع لها إستقبل السفينة STELLAR EAGLE القادمة من لبنان لشحنها بـ 40 ألف طن من الملح من إنتاج شركتي النصر للملاحة، وكريستال لتصديرها لمومباسا في كينيا من خلال المصدر شركة مدريد الدولية، وتعتبر السفينة STELLAR EAGLE إحدى سفن بضائع الصب الجاف العملاقة بحمولة إجمالية تصل إلى 55 ألف طن وقامت إدارة ميناء العريش بالتنسيق مع التوكيل الملاحي شركة الريدي وشركة الشحن سينا سبيد لترتيب إجراءات وصول السفينة وتراكيها برصيف "سيناء" الجديد.



من جانبه صرح وليد جمال الدين رئيس إقتصادية قناة السويس قائلاً:" نحتفي اليوم ببدء التشغيل الفعلي لرصيف سيناء بطول 250 متر بميناء العريش البحري وتعد هذه الشحنة الأكبر بالميناء منذ إعادة تشغيله في 2021 ونواصل العمل على تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الإقتصادية كافة لا سيما ميناء العريش بوابة شرق المتوسط الذي نجح في إستقبال سفن المساعدات وإرسال مواد الإغاثة لكل من سوريا وتركيا إبان الزلزال الكارثي وذلك خلال التشغيل التجريبي لرصيف سيناء".

وأضاف أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تقوم بإستكمال أعمال التطوير بميناء العريش بالتعاون مع الهيئة الهندسية من خلال شركات وطنية بأيدٍ مصرية حيث تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد 2 رصيف بحري الأول "رصيف سيناء" بطول 250 متر نفذته شركة "المقاولون العرب" والآخر "رصيف تحيا مصر" بطول 1 كيلومتر نفذته شركة " الغرابلي" بالإضافة إلى انتهاء أعمال حاجز الأمواج الرئيسي بطول 1250 متر، وكذا تنفيذ الحاجز الشرقي بطول 250 متر وأعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي.

ويعتبر ميناء العريش هو الميناء المحوري والمنفذ البحري الوحيد لشمال سيناء، حيث يمتلك مقومات تجعله من أهم الموانئ التجارية على ساحل المتوسط ويقوم حاليًا بتصدير البضائع والمنتجات السيناوية للخارج والتي تتضمن أبرزها مواد البناء التي تساهم في إعادة إعمار بعض الدول المجاورة، كما يعمل الميناء على تقديم خدمات القطر والإرشاد البحري للسفن .