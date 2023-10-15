الأرصاد الجوية تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون حارًا على عدد من المناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة وحالة الطقس:

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين:

ـ درجة الحرارة على القاهرة، العظمى 29 والصغرى 21

ـ درجة الحرارة على بنها، العظمى 29 والصغرى 21

ـ درجة الحرارة على شبين الكوم، العظمى 29 والصغرى 21

ـ درجة الحرارة على دمنهور، العظمى 28 والصغرى 21

ـ درجة الحرارة على كفر الشيخ، العظمى 28 والصغرى 21

ـ درجة الحرارة على طنطا، العظمى 28 والصغرى 20

ـ درجة الحرارة على دمياط، العظمى 27 والصغرى 21

ـ درجة الحرارة على بورسعيد، العظمى 27 والصغرى 22

ـ درجة الحرارة على الإسماعيلية، العظمى 30 والصغرى 19

ـ درجة الحرارة على السويس، العظمى 30 والصغرى 20

ـ درجة الحرارة على العريش، العظمى 28 والصغرى 20

ـ درجة الحرارة على الإسكندرية، العظمى 26 والصغرى 20

ـ درجة الحرارة على مطروح، العظمى 27 والصغرى 19

ـ درجة الحرارة على الغردقة، العظمى 30 والصغرى 23

ـ درجة الحرارة على مرسى علم، العظمى 32 والصغرى 25

ـ درجة الحرارة على شرم الشيخ، العظمى 32 والصغرى 25

ـ درجة الحرارة على سيوة، العظمى 28 والصغرى 16

ـ درجة الحرارة على السلوم، العظمى 27 والصغرى 18

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من المتوقع أن يكون هناك طقس لطيف في أول الليل ويكون مائلًا للبرودة في آخر الليل، على عدد من المناطق على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تتعرض القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى شبورة مائية على الطرق العامة والصحراوية وعلى الظهير الصحراوي، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب سقوط الأمطار اليوم، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة الآن على مناطق متفرقة من "الإسكندرية- البحيرة" يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.